Kıbrıs’ın güneyi toplu taşıma kullanımı AB’nin en düşüğü

Eurostat verilerine göre, Kıbrıs Cumhuriyeti, 2024 yılında Avrupa Birliği ülkeleri arasında toplu taşımayı en az kullanan ülke oldu. Açıklanan verilere göre ülkede nüfusun yüzde 85’i toplu taşımayı hiç kullanmadı. Bu oran, AB ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti.

Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği’nde 16 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 10,7’si toplu taşımayı her gün kullanırken, yüzde 11,6’sı haftada bir, yüzde 10’u ayda bir ve yüzde 17,1’i ise ayda birden daha az kullandı. Buna karşılık AB genelinde insanların yüzde 50,6’sı toplu taşımayı hiç kullanmadı.

AB ülkeleri arasında toplu taşımayı hiç kullanmayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 85 ile Kıbrıs olurken, onu yüzde 68 ile İtalya, yüzde 67,8 ile Portekiz, yüzde 65,1 ile Fransa, yüzde 61,6 ile Slovenya ve yüzde 61,3 ile Yunanistan izledi.

Listenin diğer ucunda ise toplu taşımayı en çok kullanan ülkeler yer aldı. Buna göre Lüksemburg’da nüfusun yalnızca yüzde 15,7’si toplu taşımayı hiç kullanmazken, Estonya’da bu oran yüzde 26,6, İsveç’te ise yüzde 26,7 olarak kaydedildi.

Haftalık toplu taşıma kullanımında da Lüksemburg ilk sırada yer aldı. Ülkede nüfusun yüzde 23,1’i toplu taşımayı haftada en az bir kez kullanırken, Letonya yüzde 19,2 ve Estonya yüzde 18,2 ile Lüksemburg’u takip etti.