KKTC’de Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği organizasyonunda ve Lefke Avrupa Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek "Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Yarışması" için kayıtlar başladı
A+A-
BTHK'dan verilen bilgiye göre, KKTC’de ilk kez düzenlenecek yarışma, 8 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kıbrıs’taki tüm üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, öğrencilerin bitirme tezleri uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler ile bilişim sektöründe çalışan uzman, mühendis ve teknoloji profesyonelleri yarışmaya jüri üyesi olarak başvurabilecek.
https://gbyfkibris.org.tr/ adresinden yarışma hakkında detaylı bilgi alınıp, başvuru yapılabilecek
Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler : BTHK, Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Biti