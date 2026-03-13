"Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Yarışması" için kayıtlar başladı

BTHK'dan verilen bilgiye göre, KKTC’de ilk kez düzenlenecek yarışma, 8 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kıbrıs’taki tüm üniversitelerin mühendislik fakültesi öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, öğrencilerin bitirme tezleri uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler ile bilişim sektöründe çalışan uzman, mühendis ve teknoloji profesyonelleri yarışmaya jüri üyesi olarak başvurabilecek.

https://gbyfkibris.org.tr/ adresinden yarışma hakkında detaylı bilgi alınıp, başvuru yapılabilecek