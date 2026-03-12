Limasol’da bir kadın ölü bulundu

Kıbrıs’ın güneyinde Limasol’a bağlı Amathunda bölgesinde, Agios Tihonas sahil bölgesinde dün bir kadının ölü bulunduğu haber verildi.

Kadının sahil şeridindeki kaldırımda baygın halde bulunması üzerine polise haber verildiğini yazan Politis gazetesi, kadının çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldığını ve burada hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Dün gece geç saatlere kadar kadının kimliğiyle ilgili bilgilerin tespit edilemediğini, öte yandan polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü kaydeden gazete, cinayet olasılığının ihtimal dışında bırakıldığını yazdı.