TurkishBank A.Ş.’nin pay devri için anlaşma imzalandı

TürkBankası Ltd., grup şirketlerinden TurkishBank A.Ş.’nin sermayesinin %99,31’ine karşılık gelen paylarının tamamının devrine yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı.

Payların, Freedom Holding Corporation’ın (NASDAQ: FRHC) yüzde yüz iştiraki olan Freedom Finansal Hizmetler A.Ş.’ye devredilmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu işlemin tamamlanabilmesi için ilgili Türkiye Cumhuriyeti resmi mercilerinin onayının beklendiği ifade edildi.

Devir yalnızca TurkishBank A.Ş. ile sınırlı

Bankadan yapılan duyuruda, pay devrinin yalnızca TurkishBank A.Ş.’yi kapsadığı vurgulandı. Buna göre Türkiye’de faaliyet gösteren Turkish Dijital Teknolojiler, T-Gate Teknoloji Merkezi ve Turkish Menkul Değerler A.Ş. anlaşmanın dışında bırakıldı.

Ayrıca Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren TurkishBank UK’nin de söz konusu devir işleminin kapsamına girmediği, bu şirketlerin faaliyetlerine olağan şekilde devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, TürkBankası Ltd.’in mevcut ortaklık yapısı, stratejisi, operasyonları ve müşterilere sunduğu hizmetlerde herhangi bir değişiklik olmayacağı da vurgulandı.

Bankanın, 125’inci yılında da stratejik hedefleri doğrultusunda yoluna devam ettiği ifade edildi.