Mağusa’da neler oluyor?

Ertuğrul SENOVA

Gazimağusa Belediyesi’nin mevcut başkanı İsmail Arter, “aday olacağım” dedikten; bağımsız aday olacağını açıklayan Cem Dana ise “çekilmem söz konusu değil” ifadelerini kullandıktan 24 saat sonra, başkan adaylığından çekildiklerini duyurdular.

İsmail Arter, kararına ilişkin yaptığı açıklamasında “seçmen kitlesinin bağlı bulunduğu siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşatmamak adına çekildiğini” ifade ederken, Cem Dana ise, “Mağusa’daki sağ oyun bölünmemesi adına bu kararı aldıklarını” söyledi.

Ancak her iki ismin de çekildiklerini açıklamalarından kısa bir süre önce, ilk olarak Üst’El Hükümeti’nin ortakları bir basın toplantısı düzenleyerek, “Özellikle Mağusa Belediyesi’nin, Kıbrıs konusunda ayrı bir yeri olduğunu” vurgulayarak, Erdal Özcenk’i destekleyeceklerini bir kez daha anımsattı.

Ortakların açıklamasının ardından ise UBP’ye yakınlığıyla bilinen “Güneş” gazetesi, Cem Dana’nın, UBP’ye genel başkan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile 3’lü bir görüşme gerçekleştirdiğini ve adaylık kararından vazgeçtiğini yazdı.

UBP’ye genel başkan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ise Cem Dana ile görüştüklerini ve Dana’nın adaylıktan çekildiğini ifade ederek, “Dana, TC ile ortak mutabakatla yürüttüğümüz dış politikamızı dikkate aldı… Israr etmeme kararından dolayı kutlarım” ifadelerini kullandı.

Dana: “Sağın oylarını bölmemek için Arter ile çekilme kararı aldık"

YENİDÜZEN’e konuşan Cem Dana, çekilme kararını Arter ile yaptıkları görüşme sonrası kararlaştırdıklarını söyledi.

Çekilme kararına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Cem Dana, "İsmail Arter ile görüştük, sağın oylarını bölmemek için ikimiz de çekilme kararı aldık" dedi.

Dana, UBP'nin Erdal Özcenk'i destekleme kararı aldığını, Arter ile kendisinin aday olması halinde oyların bölüneceği düşüncesiyle çekilme kararı aldıklarını söyledi.

Arter: “Seçmen kitlemin bağlı bulunduğu siyasi partilere sorun yaşatmak istemedim”

Dana’nın ardından ise Mağusa Belediyesi’nin mevcut başkanı İsmail Arter, “son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketliği dikkate aldığını ve kendisini koşulsuz destekleyen seçmen kitlesinin bağlı bulunduğu siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşatmamak adına” çekildiğini açıkladı.

İsmail Arter, çekilme kararına ilişkin yaptığı şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere 2014 ve 2018 seçimlerine birçok partinin bağımsız ortak Belediye Başkan adayı olarak katıldım. Oysaki 25 Aralık 2022 seçimlerinde geçmişte destek olan siyasi partilerce şahsımın bağımsız ortak adaylığı konusunda konsensus sağlanamadı.

Dün yaptığım adaylık açıklamamdan sonra çok güçlü bir halk desteğini yanımda gördüm.

Herkese sonsuz teşekkür ederim.

Ancak son 24 saat içerisinde yaşanan siyasi hareketlilik tarafımdan dikkate alınarak beni koşulsuz destekleyen geniş seçmen kitlesinin bağlı bulundukları siyasi partilerle sorun ve mağduriyet yaşamamaları adına, ailece, 25 Aralık 2022 seçimlerinde aday olmama kararı aldık.

Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili geniş açıklamaları daha sonra yapabileceğimi bildiririm.”

Üstel: “Dana, TC ile ortak mutabakatla yürüttüğümüz dış politikamızı dikkate aldı”

Öte yandan, Cem Dana’nın adaylıktan çekildiğini duyurmasının ardından açıklama yapan Ünal Üstel, “Cem Dana’nın adaylıktan geri çekildiğini memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım” dedi.

Üstel, yaptıkları görüşmenin ardından Dana’nın çekilme kararı aldığını ifade ederek, “Sayın Cem Dana Mağusa için ortaya koymuş olduğumuz projeleri ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortak mutabakatla yürüttüğümüz dış politikamızı da dikkate alarak partisi ile tam bir uyum içerisinde yürüme kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

“Israr etmeme kararından dolayı kutlarım”

Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cem kardeşimizi, adaylık konusunda ısrar etmeme kararından dolayı kutlar, UBP çatısı altında beraber yürüyecek olmamızdan büyük memnuniyet duyduğumu belirtirim.

Bu seçimin sadece bir yerel seçim olmadığını idrak etmesi tüm tabanımıza da örnek olmuştur.

Bu özverili kararın diğer bölgelerde UBP adayına rağmen aday olmayı düşünen partililerimize emsal teşkil etmesini temenni eder, partimizin tüm adaylarına başarılar dilerim.”