Mağusa’da kundaklama: 1 tutuklu, 2 kişi aranıyor

Mağusa’da bir apartman dairesinde, S.T.A.ve H.S.’nın teşviki ile M.T.S. isimli kişi, kıyafet ve çarşafları ateşledi, evi kundakladı.

Dün saat 21.30’da yaşanan yangının ardından apartman içerisindeki tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler tamamen yandı. Polis, olayla ilgili M.T.S isimli kişinin tutuklandığını, S.T.A ve H.S’nin arandığını açıkladı.

Satışı yapılmayan 2 dükkandan 48 bin 750 Sterlin komisyon aldı, tutuklandı

Mağusa’da 26 Ekim 2021 ila 26 Mayıs 2022 tarihleri arasında çalıştığı inşaat şirketinde satılmayan iki dükkanın satışının yapıldığını gösterip, 48 bin 750 Sterlin komisyon aldığı tespit edilen M.B.K tutuklandı. Polis, meseleyi “müstahdem tarafından hırsızlık” başlığıyla duyurdu.

Temizlik yapmaya gittiği evden, para çaldı

Mağusa’da temizlik yapmak için gittiği evden 520 Euro, 970 Stg, 200 Dolar ve 7 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edilen N.Y tutuklandı. Polis olayın 4-20 Eylül tarihleri arasında yaşandığını duyurdu.

Araçtan 2 dedektör çıktı

Esentepe’de polis ekipleri şüpheli gördüğü K.B ve M.D’nin kullanımındaki araçta arama yaptı, izinsiz tasarruf edilen 2 adet dedektör tespit etti.

Polis, her iki şahsın tutuklandığını, dedektörlerin emare alındığı açıklandı.