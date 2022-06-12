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Mağusa’da geçişini engelleyen bariyere zarar verdi

Mağusa’da geçişini engelleyen bariyere zarar verdi

Mağusa’da elektrikli kapı bariyerini hasara uğratan kişi tutuklandı.

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Mağusa’da elektrikli kapı bariyerini hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.30 sıralarında Laguna Balıkçı Barınağı olarak bilinen bölgede Mağusa’da sakin K.B (E-51), yoldan geçişini engellediği gerekçesiyle elektrikli kapı bariyerini kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattı. K.B tutuklandı.

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