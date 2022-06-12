Mağusa’da geçişini engelleyen bariyere zarar verdi

Mağusa’da elektrikli kapı bariyerini hasara uğratan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.30 sıralarında Laguna Balıkçı Barınağı olarak bilinen bölgede Mağusa’da sakin K.B (E-51), yoldan geçişini engellediği gerekçesiyle elektrikli kapı bariyerini kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattı. K.B tutuklandı.