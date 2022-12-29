Mağusa’da gazdan zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yoğun bakıma kaldırıldı

Mağusa’da 4 kişi gaz zehirlenmesine maruz kaldı; 1’i hayatını kaybetti, 3’ü ise yoğun bakıma kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, bugün sabaha karşı 03.00 sıralarında meydana geldi.

29 yaşındaki Abraham Ogheneovo Oribei, 22 yaşındaki Lucky Emenim, 26 yaşındaki Marian Atamere ve henüz ismi tespit edilemeyen diğer kadın şahıs ile birlikte evde oturdukları sırada, “muhtemelen” gaz zehirlenmesine maruz kaldılar.

Olay sonucu henüz ismi tespit edilemeyen kadın şahıs olay yerinde yaşamını yitirirken, gaz zehirlenmesine maruz kalan Oribei, Emenim ve Atamere kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.