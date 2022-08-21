Mağusa’da darp ettikleri kişinin saatini çalan iki kişi tutuklandı

Mağusa’da bir iş yerinde E.E (E-35) ve A.A (E-42), kendilerine kiralanacak evin zamanında kiralanmamasından ötürü zarar ettikleri gerekçesiyle Ashkan Khaiyati Denkharghan’ı darp edip boğazındaki kolyenin kopmasına sebep olduktan sonra ofis masası üzerinde bulunan Denkharghan’a ait kol saatini çalıp olay yerinden ayrıldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.