Mağusa’da bir eve 6 el ateş!

Mağusa’da boş olarak bulunan, tadilat halindeki bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce 6 el ateş açıldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 9 Ekim tarihinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmadı, evin camları hasar gördü.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“09.10.2022 tarihinde, Gazimağusa’da Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir ikametgaha, meçhul şahıs/lar tarafından ilk tespitlere göre tabanca ile altı el ateş açılmıştır. Açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma olmazken, evin batı kısmında yer alan güneşlik odasının camları hasar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.”