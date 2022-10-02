Mağusa’da ‘bıçaklı’ kavga

Mağusa’da, bugün sabaha karşı meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Ö.Ç, 22 yaşındaki H.M.K. isimli şahsı karnından bıçaklayarak yaraladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ö.Ç. tutuklanırken, H.M.K. ise Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedavi edilmesinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alındığı ifade edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.