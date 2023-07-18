Mağusa’da 71 yaşındaki Duran Özer, denizde hayatını kaybetti

Mağusa’da, Vadili’de sakin 71 yaşındaki Duran Özer (E-71) denizde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda adı edilene yapılan otopside, ölüm sebebinin “epilepsi ve suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildi.

Girne’de uyuşturucu… 2 kişi tutuklandı

Girne’de dün 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında iki kişi tutuklandı.

Operasyonda R.D.K.(E-38) ve R.T.’nin (E-35) tasarrufunda yaklaşık 9 gram ve 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir cam pipo ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1800 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.