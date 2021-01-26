"Mağusa ve İskele'ye akın, virüs transferi riski ortaya çıkarır"

Lefkoşa ve Girne’nin bu akşamdan itibaren kapanacağının açıklanması üzerine bu iki şehirde ikamet eden birçok yurttaşın Mağusa ve İskele bölgesine hareket ettiği belirtiliyor.

BRT yayınına katılan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın yönetsel bir hata neticesinde bu durumun ortaya çıktığını ifade ederek Mağusa ve İskele'ye virüs transferi yapılması riskinin ortaya çıktığına dikkat çekti.

İtalya'da da pandeminin başında benzer bir durum yaşandığını ifade eden Erhürman bu sayede virüsün tüm ülkeye yayıldığını hatırlattı, yurttaşları panik yapmaması yönünde uyardı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da Lefkoşa ve Girne’den ayrılıp diğer şehirlere gitmenin çok bir manası olmadığını çünkü muhtemelen tüm şehirleri de kapsayacak şekilde hafta sonu kısıtlaması da olacağını söyledi.

Özersay sosyal medya paylaşımında şunları ifade etti:

Lefkoşa ve Girne’den ayrılıp diğer şehirlerimize gitmenin çok bir manası yok çünkü muhtemelen tüm şehirleri de kapsayacak şekilde hafta sonu kısıtlaması da olacak. Yani bu iki şehrimiz dışında örneğin İskele, Mağusa, Güzelyurt ve Lefke’ye giden vatandaşlarımız hafta sonu gezip dolaşamayacaklar. Maalesef karar zamanında alınamadığı ve alınan kararlara dair hala daha açıklama yapılamdığı için bu gecikmeyle virüsü taşıyan vatandaşların ülke geneline bunu yayma riski daha da artıyor. Hükümet yanlış, eksik, gecikmeli yapıp, zamanında yapamıyorsa da siz sorumlu vatandaşlar olarak lütfen bu riski almayın, gerekli özeni gösterin.