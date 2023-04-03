Mağusa ve Girne limanlarında süresiz grev başlatıldı!

Girne ve Mağusa limanlarında hükümet tarafından atanan tasfiye memurunun mahkeme kararına karşı hukuk dışı ihaleye çıktığı gerekçesiyle süresiz grev kararı alındı.

Limanlarda çalışan işletmeler tarafından yapılan ortak açıklamada, limanlardaki elleçleme hizmetlerinin Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şti Yasası çerçevesinde elinde bulunduran şirketin fiilen ortadan kalktığı ve şirketin tasfiyesi için ilgili bakanlık tarafından bir tasfiye memurunun atandığı ifade edildi.

Açıklamada, geçtiğimiz günlerde ilgili tasfiye memurunun limanlardaki elleçleme hizmetlerini yürütmek için ayrı ayrı hizmet alımı ihalesine çıktığı, şirketlerin ise böylesi bir hukuk dışılığa karşı ortak hareket etme kararı aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, şirketlerin ara emri müracaatında bulunduğu ve yargıcın “tasfiye memurunun böyle bir ihaleye çıkma yetkisi yok” yönünde karar ürettiği belirtilen açıklamada, “Ara emri ile ilgili hukuki talebimiz 3 Nisan 2023 pazartesi günü Yüksek İdare Mahkemesinde görüşülecektir” denildi.

Sürecin Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’e iletildiği, Üstel’in “konuyla ilgileneceğim” dediği ancak olumlu bir sonuca ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, “Limanlarımızda iş barışının sağlanmasını beklerken, tasfiye memurunun mahkeme kararını beklemeden ihaleyi sonuçlandıracağı bilgisini aldık” ifadeleri kullanıldı.

Şirketlerin bu kapsamda, hem Girne hem Mağusa limanlarında, sorun çözülene kadar süresiz grev kararı aldığı belirtildi.