Mağusa Türk Genel İş Sendikası: "EL-SEN'in yanındayız"

Gazimağusa Belediyesi'nde örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası, EL-SEN'e destek belirtti, "Aksa ile yapılacak olan anlaşma yasa tasarısının meclisten geçirilmek istenmesini kabul edilemez görüyoruz" dedi.

Sendikanın Asbaşkanı Ayşegül Sakallı tarafından yapılan yazılı açıklama söyle:

"Mağusa Türk Genel İş Sendikası başkan ve yönetim kurulu olarak Elsen’in tüm uyarılarına aldırış etmeden Aksa ile yapılacak olan anlaşmanın yasa tasarısının meclisten geçirilmek istenmesini kabul edilemez görüyoruz.

Yapılacak olan 20 yıllık alım garantili antlaşmanın bu topluma yapılmış en büyük ihanet olacağını belirtir, Elsen'in verdiği karara ve yapacağı mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağımızı kamuoyuna bildiririz."