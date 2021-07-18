Mağusa tersanede kaza, 1 ölü

Mağusa Limanı içerisinde çelik halatın kopması sonucu yaşanan iş kazasında 40 yaşındaki Kadir Teke yaşamını yitirdi.

Olay sonrası, 57 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, 41 yaşındaki Haydar Şahin ve 58 yaşındaki Yusuf Türkay olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Polis, olayla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Bugün saat 12:30 sıralarında, Gazimağusa Limanı'nda, tersaneye yaklaşan bir geminin halatının bağlanmaya çalışıldığı sırada halatın yerinden çıkıp savrulması sonucu halatın çarptığı tersane çalışanı Kadir TEKE (E-40) olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Ayrıca yine halat çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan Mehmet Gündoğdu (E-57), Haydar Şahin (E-41) ve Yusuf Türkay (E-58) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup tedavileri halen devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."