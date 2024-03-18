Mağusa Polis Müdürü Barış Sel polise ifadeye çağrıldı
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturma kapsamında, Mağusa Polis Müdürü Barış Sel polise ifadeye çağrıldı.
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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) yürütülen “sahte diploma” soruşturma kapsamında, Mağusa Polis Müdürü Barış Sel polise ifadeye çağrıldı.
Resmi kaynaklar ve Polis Basın Subaylığı’ndan resmi açıklama yapılmadı. Sel’in yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Polisin meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : sahte diploma, Barış Sel