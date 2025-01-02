“Mağusa Limanı’ndaki Mobil X-ray cihazı, araçların yüzde 10’unu kontrol edebilecek kapasitededir”

Maliye Bakanlığı, Mağusa Limanı’ndaki Mobil X-ray cihazının, ülke genelinde gelen tır, konteyner ve diğer araçların yüzde 10’unu kontrol edebilecek kapasitede olduğunu açıkladı.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında yer alan ve bir zanlının "tırda saklanarak geldiği" iddiasına ilişkin araştırmanın, Polis Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nin, polisin talep ettiği bilgi, belge ve X-Ray görüntülerini sağlama konusunda tam bir iş birliği içinde olduğu belirtildi.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Mobil X-Ray cihazının açılışı, 28.06.2024 tarihinde Gazimağusa Gümrük Şube Amirliğinde gerçekleştirilmiş olup, cihaz 01.07.2024 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir. Mobil X-Ray cihazı, ülke genelinde gelen tır, konteyner ve diğer araçların %10’unu kontrol edebilecek kapasitededir. Uluslararası standartlara göre gümrüklerde kontrol oranı %5’tir; ancak mobil X-Ray cihazı mevcut standartların üzerinde bir kapasiteyle çalışmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde %100 gümrük kontrolü yalnızca X-Ray cihazları ile yapılmamaktadır.

X-Ray cihazının kurulumunun gerçekleştiği günden itibaren yapılan tüm taramalar, silinemez şekilde sistemde kayıt altına alınmaktadır. İlgili makamlar tarih ve plaka bilgileri ile başvuru yaptığında, bir aracın X-Ray kontrolüne tabi tutulup tutulmadığı ve kontrol edildiyse elde edilen görüntülerin paylaşılması konusunda herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Bir tırın veya aracın X-Ray kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağı, risk analiz sistemimiz ve görevli memurun geçerli şüphesi ile belirlenmektedir. Bu bağlamda, basın yayın organlarında yer alan ve bir zanlının 'tırda saklanarak geldiği' iddiasına ilişkin araştırma, Polis Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmektedir. Gümrük ve Rüsumat Dairemiz, polisimize talep edilen her türlü bilgi, belge ve X-Ray görüntülerini sağlama konusunda tam bir iş birliği içerisindedir.