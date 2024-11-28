“Mağusa limanındaki KARA PARA konusunun ucu Ünal beyin bir yakınına ya da partilisine mi dokunuyor?“

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Mağusa Limanı'nda bulunduğu iddia edilen 2,5 milyon sterlin 'kara' paranın, Başbakan Ünal Üstel'in birinci derece bir yakınına ya da partisine mi dokunduğunu sordu.

Özersay, "Bu iddia neden doğrulanmıyor ya da yalanlanmıyor?" Diye sordu. Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özersay, isim vermeden polise seslendi; "olup biteni söyleme cesaretiniz yoksa ya da söylemeye izniniz yoksa, olay ortaya çıktığında bunu gizleyenlerin de başı yanacak" dedi.

Perşembe günü Mağusa Limanına gelen bir gemide yer alan araçlardan birinin içinden 2,5 milyon Sterlin "kayıt dışı para" çıktığı iddia ediliyor. Cuma sabahı yapılan bir ihbar üzerine hem gümrük çalışanları hem de polisin 3 farklı birimi tarafından yapılan arama operasyonu tam 36 saat sürerken, her hangi bir paraya rastlanılmadığı açıklandı.

Ancak YENİDÜZEN'in elde ettiği bilgilere göre polis, 16 aracın torpidosunda "oynama" tespit etmiş durumda.

Polis, aradan 5 gün geçmesine karşın henüz soruşturma ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı.