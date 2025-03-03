Lefkoşa14 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa Limanı'nda grev
Mağusa Limanı'nda grev

Mağusa Limanı'nda grev

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), bugün Mağusa Limanı’nda işçilerin 1 aylık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.

A+A-

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), bugün Mağusa Limanı’nda işçilerin 1 aylık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.

Sendikadan yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan sorunların çözülmemesi taktirde söz konusu grevin süresiz olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda devam edeceğine işaret edildi.

DETAYLAR GELECEK

Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
Etiketler : , ,