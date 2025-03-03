Mağusa Limanı'nda grev

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), bugün Mağusa Limanı’nda işçilerin 1 aylık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.

Sendikadan yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan sorunların çözülmemesi taktirde söz konusu grevin süresiz olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda devam edeceğine işaret edildi.