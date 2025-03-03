Mağusa Limanı'nda grev
Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), bugün Mağusa Limanı’nda işçilerin 1 aylık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.
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Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), bugün Mağusa Limanı’nda işçilerin 1 aylık maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle greve gitti.
Sendikadan yapılan açıklamada, gün içerisinde yaşanan sorunların çözülmemesi taktirde söz konusu grevin süresiz olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda devam edeceğine işaret edildi.
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Etiketler : grev, mağusa limanı, liman-sen