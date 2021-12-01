Mağusa, İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’na ara emri

Yüksek İdare Mahkemesi, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili ara emri kararı verdi, yürütme durdu.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Cuma gün yayınlanan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Yüksek İdare Mahkemesi tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Refikoğlu, “Yeni hükümetimiz de yargıya tosladı” dedi.

Dava süreciyle ilgili Avukat Öncel Polili’den alınan bilgiye göre; karar davalılara tebliğ edilecek, ardından da taraflar ara emrine itirazı olup olmadığını 6 Aralık’a kadar beyan edecek.