Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yürürlüğe girdi

Birleşik Kurul tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde onaylanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vizyonu, “Doğal, kültürel ve tarihi dokusunu sürdürülebilir ve yenilikçi bir anlayışla değerlendiren, gerek kırsal bölgelerde gerekse kentlerde nitelikli iş sahaları ve yerli istihdam olanakları yaratan kıyıları ile bütünleşik kaliteli yaşam merkezi" olarak belirlenen Plan; Gazimağusa, Mutluyaka, İskele, Ötüken, Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Boğaziçi, Boğaztepe, Boğaz, Kalecik, Yarköy, Turnalar, Kurtuluş , Ergazi, Ardahan, Ağıllar, Altınova, Topçuköy, Yeniboğaziçi , Mormenekşe, Akova, Yıldırım, Alaniçi, Muratağa, Sandallar ve Atlılar yerleşimlerini kapsıyor.

Planda yer alan “Kazanılmış Haklar”a göre, “Planın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş bir planlama onayına istinaden inşaat izni almış gelişmeler, inşaat ruhsatı süresi içinde inşaata başlamış ve inşaat ruhsatı bitiş tarihinden sonra en geç 1 ay içinde Planlama Makamına Planlama Onayı için başvurulması halinde engellenemez. Ayrıca, Planın yürürlüğe giriş tarihinden önce planlama onayı almış ve planlama onayı süresi bitmeden önce inşaat izni alarak inşaata başlamış gelişmeler de engellenemez.

Planın yürürlüğe giriş tarihinden önce, yapılan ve henüz işlemleri sonuçlandırılıp planlama onayı verilmemiş başvurulara ise, Plan öncesi kural ve koşullara bağlı olarak bir yıl süre ile planlama onayı verilir. Planlama onayı ve buna uygun olarak inşaat izni almış, alınmış planlama onayı süresi bitmeden önce yerinde inşaata başlamış gelişmeler de engellenemez. Planlama onayı almış ancak, planlama onayı süresi bitmeden önce inşaata başlanmamış tasarı gelişmeler ise bu Plan kural ve koşullarına tabi olur.