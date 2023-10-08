“Mağusa, İskele ve Lefke’ye de MOBESE takılacak”

“Kamuya açık alanlarda güvenliğin sağlanması, suçların önlenmesi, suça karışan faillerin erken sürede tespit edilmesi adına “ oluşturulduğu ifade edilen ve ilk etapta Lefkoşa ve Girne’ye kurulan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri’nin (KGYS) diğer ilçelerde de faaliyete geçebilmesi için ön çalışma yapıldığı açıklandı.

Kamuoyunda “MOBESE” olarak da bilinen, özellikle kavşaklarla ana yollara, turistik ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere kurulan KGYS ile ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İletişim ve Bilgi İşlem Müdür Vekili Ahmet Kahvecisoy, “Sistem, birçok adli ve trafik meselesinin aydınlatılmasında önemli rol oynadı” dedi.

Kameraların devreye konulması süreciyle ilgili bilgi veren Kahvecisoy, bu konudaki çalışmaların 2017’de başladığını anımsattı.

Başbakanlık bünyesinde Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri Kurulu ile itiraz kurulu oluşturulduğunu da belirten Kahvecisoy, kurulumlarla ilgili izinlerin bu kurulda verildiğini söyledi.

“600’den fazla kamera var…”

KGYS ile kurulumların pandemi döneminde, Temmuz 2020’de başladığını, sisteminse 6 Eylül 2021’de devreye girdiğini ifade eden Ahmet Kahvecisoy, Lefkoşa’da 34 bölgeye, Girne’de ise 29 bölgeye KGYS sistemi kurulduğunu aktardı.

“Görüntüler İzleme Merkezi’nde inceleniyor”

KGYS’nin birçoğunun ana kavşak noktaları üzerinde, yoğun yerlerde kurulu olduğunu dile getiren Kahvecisoy, sistemdeki görüntülerin ilgili yasak ve tüzükler uyarınca 7 gün 24 saat esasıyla Polis Genel Müdürlüğü’ndeki İzleme Merkezi’nde bu iş için istihdam edilen sivil hizmet görevlileri tarafından vardiya usulüyle incelendiğini belirtti.

Ahmet Kahvecisoy, kayıtların yasa ve tüzüklerde belirtilen esasa göre saklandığını, zamanı gelince de sistem tarafından otomatik silindiğini de söyledi.

Canlı izleme esnasında karşılaşılan durumlarla ilgili gerekli birimlerin olay yerine sevk edildiğini de ifade eden Ahmet Kahvecisoy, resmi soruşturma konularında, adli ve trafik meselelerinde verilerin, KGYS Yasası’nda belirtilen usule uygun olarak tahkikat memurlarına verildiğini kaydetti.

“Kırmızı ışık ihlallerinde ciddi düşüş oldu”

KGYS sisteminin kurulduğu andan itibaren birçok adli ve trafik meselesinin aydınlatılmasında önemli rol oynadığını vurgulayan Kahvecisoy, suç sonrası failin takip edilerek yakalanması, trafik kazalarının oluş şekilleri, kırmızı ışık ihlalleri nedeniyle yaşanan ciddi kazalarla ilgili tespitin kolaylaştığını söyledi.

Kahvecisoy, kırmızı ışık ihlallerinde ciddi düşüş olduğunu ifade ederek, KGYS ile özellikle ana arterler üzerinde günlük rutin trafik kontrolleri yapıldığını da belirtti.

“Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele için çalışma yapılıyor”

Kahvecisoy, KGYS sisteminin kurulu olduğu ilçelerde bazı noktaları genişletme ihtiyacı doğduğunu söyleyerek, bunların projelerinin hazırlandığını aktardı, Gazimağusa, İskele ve Lefke ilçeleri için de çalışma yapıldığını belirtti.