Mağusa: Hem CTP hem UBP’de birer vekil arttı

Mağusa’da 196 sandığın tümü açıldı, gayrı resmi sonuçlara göre; hem CTP hem de UBP, Mağusa’daki vekil sayısını birer kişi artırdı.

CTP Mağusa’daki vekil sayısı 3’ten 4’e, UBP ise 5’den 6’ya yükseltti.

DP ve YDP birer vekil sayısını korudu. HP’nin vekil sayısı ise 2’den 1’e düştü.

TDP’den ise hiçbir isim seçilemedi.

Bölgede 29 bin 969 seçmen oy kullandı, katılım oranı % 58.59 olarak kayıtlara geçti.