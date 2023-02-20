Maaş kesintisine ilişkin kararname geri çekildi!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 7 saatlik gecikmenin ardından toplandı.

Genel Kurulun, saat 10.00 sıralarında toplanacağı açıklanmıştı.

Genel Kurul’da ilk olarak, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybeden binlerce insan için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleşti.

Daha sonra kürsüye çıkan Başbakan Ünal Üstel, felaketin yaşandığı günden bu yana Kıbrıs’ın kuzeyindeki insanların, kurum ve kuruluşların, siyasi partilerin dayanışma ruhu içerisinde çalıştığını söyledi.

Üstel, sabah saatlerinden bu yana ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi ile koalisyon hükümeti milletvekillerinin, maaşlarda kesintiye gidilmesine ilişkin yasa gücünde kararname ve yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu nedenle meclisin geç açıldığını söyledi.

Bu kapsamda, maaş kesintilerine ilişkin yasa gücünde kararname ve yasa tasarısını geri çektiklerini açıklayan Üstel, bunun yanında 3 farklı komite oluşturulmasına karar verdiklerini ifade etti.

Üstel, Meclis Danışma Kurulu’nun bu kapsamda; Türkiye’deki Deprem İle İlgili Hukuki Ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Geçici Ve Özel AD-HOC Komite, Depreme Dair Mali, İdari Ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Geçici AD-HOC Komite ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Geçici ve özel AD-HOC Komite kurulması yönünde karar ürettiğini söyledi.

Üstel’in açıklamasının ardından üç komiteye ilişkin Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun kararları onaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.

Oylamanın ardından Meclis, varılan mutabakat gereği kapandı. Genel Kurul yarın yeniden toplanacak…