Maaş kesintisi: Muhalefet, geri adım ve şeffaflık istiyor

Ertuğrul SENOVA

Hükümet, kamuoyunda tartışmalara neden olan, “maaşlarda kesintiye gidilmesine” ilişkin yasa gücünde kararname konusunda geri atmaya zorlanıyor…

Mecliste sabah saatlerinden bu yana iktidar ve muhalefet arasında devam eden görüşmeler nedeniyle saat 10.00’da toplanacağı açıklanan Genel Kurul, toplanmak için 6 saati aşkın süredir varılacak anlaşmayı bekliyor.

Hükümet, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından “doğal afet katkısı ve ekonomik kayıpları giderme” iddiasıyla maaşlardan kesintiye gidilmesini talep ediyor. Ancak yurttaşlar, maaşlarından kesilerek toplanacak bu paranın nereye aktarılacağı konusunda şeffaf davranılmadığını savunuyor.

Bu kapsamda ana muhalefet CTP Milletvekilleri, sabah saatlerinden bu yana meclis koridorlarında, hükümetin bu kararname ve yasa tasarısından vazgeçmesi yönünde baskı uyguluyor, iktidar vekilleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Muhalefetin talebi geri adım ve şeffaflık

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre muhalefet, maaşlarda kesinti yapılmasını içeren yasa gücünde kararname ve yasa tasarısının geri çekilmesini, eğer kesinti yapılacaksa bir AD-HOC Komite oluşturulmasını ve bu komitede tüm paydaşların yer almasını, bu sayede toplanacak paraların nereye harcanacağı konularının birlikte kararlaştırılmasını talep ediyor.

Elde edilen bilgilere göre görüşmeler devam ediyor…