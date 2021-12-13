"Maaş alanlar bile geçinemezken, biz nasıl geçineceğiz?"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lapta Belediyesi’ndeki emekçiler, “4 aylık maaş alacakları olduğu” gerekçesiyle dün itibariyle iş bırakma eylemine gitti. Belediye Emekçileri Sendikası (BES) öncülüğünde düzenlenen eylemde, Lapta Belediyesi çalışanları “Geçinemiyoruz” diyerek isyan etti, sorunlara geçici değil, kalıcı çözüm önerisinde bulundu.

20 Aralık tarihine kadar maaşların ödenmemesi durumunda eylemin şiddetini arttıracaklarını ifade eden BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi’nde süresiz grev dahil her türlü eyleme gidileceğini YENİDÜZEN’e açıkladı. İş bırakma eyleminin bu hafta süreceğini kaydeden Yalınkaya, sorunun 20 Aralık’a kadar çözülmemesi durumunda süresiz greve gideceklerini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Çalışanların maaş alamamalarından dolayı en az herkes kadar ben de üzgünüm. Onlar da haklı. Çalışanlarımıza bu durumu ve sürecin nasıl işleyeceğini geçen hafta anlattık. Sendikayı aklıselim davranmaya davet ediyorum. Başlatılan bu grev son derece yersiz” dedi.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Bu durumdan memnun değiliz”

Başlatılan iş bırakma eylemini YENİDÜZEN’e değerlendiren Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Çalışanların aylardır maaş alamamasından dolayı üzgün olduklarını ve bu konuda çalışmalar yaptıklarını aktardı, sorunların kalıcı çözümünün 23 Ocak’ta yapılacak Genel Seçim’den sonra olabileceğini söyledi. Aktuğ, sendikanın başlattığı eylemin de “yersiz ve zamansız” olduğunu belirtti.

Aktuğ şunları söyledi:

“Çalışanların maaş almadan çalışmasından dolayı bende en az sendika kadar üzgünüm. Sendika Lapta’da yapmaya çalıştığı eylemi Lefkoşa’da bütün belediyeler için yaptı. Hatta bizler de oraya gittik bu eyleme destek verdik. Bu eylem Ekim ayındaydı. İki ayda nasıl bir gelişme oldu da eylem başladı?

Lapta Belediyesi mali yapısı kötü olan bir belediye. Bu geçmişten beri devam eden bir sorun. Buna bir de bizim dönemimizde yaşanan sel felaketleri ve pandemi süreci de eklendi. Pandemi dönemi ve sel felaketlerinin yaşandığı dönemler içerisinde Lapta Belediyesi’nin kasasına 1 TL bile katkı verilmedi. Biz görevi devralırken yollar çöküyor, duvarlar yıkılıyordu. Evet, çalışanlarımız aylardır maaş alamıyor, morali bozuk ve mutsuz. Başta da söylediğim gibi bizler de bu durumdan memnun değiliz. Bu sorunu çözmek için bizler de var gücümüzle çalışıyoruz. Sendikanın başlattığı iş bırakma eylemi yersiz ve zamansızdır. Biz, çalışanlarımızla geçen hafta bir toplantı yaptık ve onlara bu durumu ve sürecin nasıl işleyeceğini anlattık. Şu andaki seçim hükümeti sorunlara kalıcı çözüm bulmaz, bulamaz. Bu sorun ancak seçimden sonra kurulacak hükümetle birlikte tüm muhatapların bir araya gelmesiyle birlikte çözülebilir. Tüm bunları çalışanlarımıza anlattık. Sendikayı aklıselim davranmaya davet ediyorum. Başlatılan bu grev son derece yersiz”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı ­Mustafa Yalınkaya:

“Sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz”

Lapta Belediyesi’nde örgütlü sendika olan Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Lapta Belediyesi’nde çalışanların 4 aydır maaş alamaması nedeniyle süresiz grev dahil her türlü eyleme gidileceğini, sonuç alınana kadar da buna kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Yalınkaya şu açıklamayı yaptı:

“Lapta Belediyesi özelinde belediyelerdeki sıkıntıları dile getirmek için bir dizi eylemler yapılmıştı Lefkoşa’da. Belediyelerin sıkıntılarını yıllardır gündemde tutmamıza rağmen gelmiş geçmiş hiçbir hükümet, belediyelerin yararına hiçbir adım atmamışlardır. Belediyeler Yasası’nda değişiklik talep ettik olmadı, bu süreç içerisinde COVID-19 destek ödeneği sözü verildi, buna bağlı olarak katkı paylarında kesintiler yapıldı. Ancak, Lapta Belediyesi’nde şu anki belediye başkanı gelirlerin artırılmasıyla ilgili herhangi bir adım atmadı, başarı elde edemedi. Bu çalışanlar 4 aydır evine ekmek götüremiyor. Artık, bıçak kemiği kesmiş durumdadır. Buna bağlı olarak 65/2007 Sayılı Yasaya aykırı bir şekilde usulsüz bazı atamalar yapılmıştır. Bu atamalar bir önceki yönetim tarafından yapıldı ve bunlar devam etmektedir. O da yetmezmiş gibi yeni istihdamlara yeltendiler. Bunların ödeneklerini sponsorlardan ödeyeceği yalanı ortaya çıktı. Yine yasalara aykırı belediye bütçesinden ödenmesi yasal değildir. Dolayısıyla bu üç gerekçeyle bugün (dün) itibariyle anayasal hakkımız olan eylemimizi başlattık. İş bıraktık. Buna bağlı olarak da 20 Aralık’tan itibaren süresiz greve başlayacağız. Sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz ve kararlıyız. Taleplerimiz yerine getirilene kadar da grevimizi sürdüreceğiz.”

Meclis Üyeleri ne dedi?

Emre Efendi: “Defalarca söyledik. Uyarılarımız dikkate alınmadı”

“Çalışanların bu duruma düşmesi çok üzücü. Bu duruma gelmeden sorunun çözülmesi gerekiyordu. Belediye başkanına defalarca söyledik ve uyarılarımızı yaptık ancak bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Belediye Başkanı şu anda bir çırpınış ve çaresizlik içerisindedir. Tüm bunlar yaşanırken dün sabah 6 buçukta bizlere acilen toplantı yapılacağı mesajı geldi. Bıçak kemiğe dayanınca mı akla geldi? Çalışanların bu duruma gelmesi kabul edilemez. Emekçilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu işte en günahsız olan kesim emekçilerdir. Ben, emekçilerin başlattığı bu eylemi selamlar, her zaman destekçileriyim.”

Faik Akmandor: “Çalışanlar da, belediye yönetimi de haklı”

“Gelinen aşamada çalışanlar haklı çünkü 4 aydır maaş alamıyor. Ülkemizdeki pahalılık ortada, birçok insan geçinemiyor. Belediyenin geçmiş yönetimden gelen ve ciddi anlamda mali sıkıntı söz konusu. Bu dönemde sel felaketleri ve COVID-19 salgını gibi şansızlıklar da yaşandı. Ne yazık ki, katkı payları da alınmadı. Hem çalışanlar, hem de belediye yönetimi haklı… Bu yüzden bu konuya devlet el atmalı. Bu sorunu, belediye yönetimi tek başına çözemez.”

Çalışanlar ne dedi?

Yusuf Bulut: “Tek istediğimiz şey yaptığımız işin emeğini almaktır”

“4 aydır maaş alamıyoruz. Benzin paramızı bulup, işimize gelmeye bile gerçekten zorlanıyoruz. Biz, farklı bir şey istemiyoruz, tek istediğimiz şey yaptığımız işin emeğini almaktır. Biz para almadığımız halde zaten gece gündüz gönülden çalışıyoruz. Unutulmamalı ki, bizim de geçindirmemiz gereken bir evimiz var. Ailemiz var, çocuklarımız var… Ülkemizin ekonomik anlamda bulunduğu durum da ortada. Biz burada, siyaset yapmıyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz, maaşımızı almak istiyoruz, adalet istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz.”

Tahsin Tolga Alaf: “Biz bu şekilde devam edemiyoruz, evimizi geçindiremiyoruz”

“Ben son zamanlarda bu belediyeye borç alıp gelmekteyim. Ben belediyeyi arayıp ‘Çocuğumun rızkını size yediremem, gelmesem olur mu?’ demesini. Uzak yerlerden gelen arkadaşlarımız var, masraflarımız var. Şu anda yürürlükte olan Belediyecilik Yasası sürdürülebilir bir yasa değil. Aldığımız, harçlar belediyeciliği sürdürmek adına yetersizdir. Bu iş bu şekilde yürümez. Biz artık bu şekilde devam edemiyoruz, evimizi geçindiremiyoruz.”

Erkan Canbolat: “Artık evimizde tencere kaynamamaya başladı”

“Bu durum yaklaşık bir yıldır bu şekilde gidiyor. Şu anda elimizde, avucumuz da olan da bitti ve artık çıkmaza girdik. Sendikamız ve çalışan arkadaşlarımızla birlikte böyle bir yola girdik. Artık yetkililere bir şekilde sesimizi duyurmak durumundaydık. Umarım yetkililer bir an önce sesimizi duyar ve biz de evimize bir şekilde ekmeğimizi götürebiliriz. Bizler, kalıcı bir çözüm istiyoruz. Bugün maaşımızı alıp da 3 ay sonra yeniden aynı sorunla karşılaşmak istemiyoruz. Artık sorunlarımız büyüdü, evimizde tencere kaynamamaya başladı. Kısacası geçinemiyoruz.”

Necmi Aslantürk: “İnsanlar maaş aldığı halde geçinemezken, biz nasıl geçineceğiz?”

“Sendikamızın aldığı kararla, personelin zor durumda olmasından dolayı böyle bir karar aldık. Belediye Başkanını dinliyoruz ama başkan sadece muhasebe yapıyor. Belediye Başkanının görevi bu değil. Başkanın görevi çalışanları zor durumdan kurtarmaktır. 4 aydır maaş almıyoruz. İnsanlar maaş aldığı halde geçinemezken, biz nasıl geçineceğiz? İşimizi durdurduk, sorunlarımız çözülene kadar bu eylem ve başlayacak olan süresiz grev devam edecek. Bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Gökhan Mami: “Kalıcı bir çözüm bulunamazsa bizi daha kötü günler bekliyor”

“Bu süreçte tüm belediye burada olmasından dolayı çok sevindim. Çünkü verdiğimiz bu kavgada hep birlikteyiz. Bu, belediye başkanına bir tepki değildir. Bu tepki hükümete bir mesajdır. Bizim önceliğimiz ailemizi geçindirmektir. Gelip, emek veriyoruz ve bu emek karşılığında hakkımızı bekliyoruz. Çok zor şartlarda yaşayan ve buraya gelmek zorunda olan arkadaşlarımız var. Borcu olan, elektrik faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen arkadaşlarımız var. Bu süreç çok bir süreçtir. Bu şartlarda geçici bir çözüm değil, kalıcı bir çözüm bulunmalı. Eğer, kalıcı bir çözüm bulunamazsa bizi daha kötü günler bekliyor. Ben 12 yıldır bu belediyede çalışıyorum, bu sorun 12 yıldır devam eden bir sorundur. Ben personel olarak ne gün ödeneceğimi bilmiyorum. Bazen ayın 20’sinde, bazen ayın 10’unda bazen de aylar geçtikten sonra ödeniyoruz. Gelinen aşamada hükümetin de bu konuya el atması lazım. Belediye yasalarının başlı başına değişmesi lazım... 50-60 yıllık yasayla belediye yönetmeye çalışıyoruz.”

Cem Acar: “Hakkımız olanı almak istiyoruz”

“4 aydır maaş almıyoruz. Unutulmamalı ki, bizim de bakmamız gereken bir ailemiz ve geçindirmemiz gereken bir evimiz var. Ekonomideki durum ortada. Pahalılık aldı başını gidiyor. Maaşını alan insanlarımız bile geçinmekte zorlanırken, biz çalıştığımız halde maaşımızı da alamıyoruz. Biz, sadece hakkımız olanı almak istiyoruz. Alana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Fotoğraflar Hüseyin Özbarışcı

Lapta Belediyesi de çöküşte: Maaş yok, borç var