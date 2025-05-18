Lurucina’da panayır coşkusu
Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı başladı.
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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı başladı.
Saat 11.00’de açılış konuşmalarıyla başlayan ve sunumu Hüseyin Kıral’ın yaptığı panayır programında, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez konuşma yaptı.
Gün boyu sürecek panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, konserler ve dans gösterileri sunulacak.
Panayır, Grup SOS ve Fırat Özakıncı konseri ile DJ Coşkuner performansıyla sona erecek.
Panayırda sahne alacak ekipler şöyle:
- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Gösterisi
- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Merkezi Müzik Dinletisi
- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu
- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası
- TRT Saz Sanatçısı Ali Çorukcu ile Müzik Dinletisi
- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Koro Ekibi Konseri
- Belediye Orkestrası Konseri
- AKSAD Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
- Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Gösterisi
- Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Gösterisi
- Mesarya Cimnastik Grubu Gösterisi
- YDÜ Dans Grubu Gösterisi
- Grup SOS ve Fırat Özakıncı Konseri
- DJ Coşkuner
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Etiketler : Akıncılar, Lurucina, değirmenlik - akıncılar