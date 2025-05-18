Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. KÜLTÜR & SANAT

  3. Lurucina’da panayır coşkusu
Lurucina’da panayır coşkusu

Lurucina’da panayır coşkusu

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı başladı.

A+A-

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı başladı.

Saat 11.00’de açılış konuşmalarıyla başlayan ve sunumu Hüseyin Kıral’ın yaptığı panayır programında, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Akıncılar Muhtarı Mustafa Eğmez konuşma yaptı.

Gün boyu sürecek panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, konserler ve dans gösterileri sunulacak.

Panayır, Grup SOS ve Fırat Özakıncı konseri ile DJ Coşkuner performansıyla sona erecek.

Panayırda sahne alacak ekipler şöyle:

  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Gösterisi
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Merkezi Müzik Dinletisi
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası
  • TRT Saz Sanatçısı Ali Çorukcu ile Müzik Dinletisi
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Altın Kalpler Koro Ekibi Konseri
  • Belediye Orkestrası Konseri
  • AKSAD Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
  • Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Gösterisi
  • Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Gösterisi
  • Mesarya Cimnastik Grubu Gösterisi
  • YDÜ Dans Grubu Gösterisi
  • Grup SOS ve Fırat Özakıncı Konseri
  • DJ Coşkuner

Bu haber toplam 355 defa okunmuştur
Etiketler : , ,