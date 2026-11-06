Lurucina'da köylünün mücadelesi sonuç verdi, asker çalışmaları durdurdu

YENİDÜZEN

Akıncılar (Lurucina) bölgesinde, askeri ekipler tarafından "kaçakçılığı önleme" gerekçesiyle köy halkının üretim alanı olan tarlalar çevresine derin hendekler kazdı, Lurucinalılar ise isyan ederek yol kapattı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre köy halkı, tarlalara doğru ilerleyen hendek çalışmalarını durdurmak adına köye girişileri araçlarıyla kesti. Köy yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Köylünün yolu kapatması üzerine askeri ekipler çalışmanın duracağını, araçların çekilmesini talep etti.

Ancak köy halkı, yetkililerin bölgeye gelip açıklama yapana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

Eylemin devam edeceğinin vurgulanması üzerine askeri çalışmalar sonlandırıldı, "tümen komutanının pazartesi günü köy halkını ziyaret edeceği" ifade edildi.