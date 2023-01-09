LTL’den anlamlı ziyaret ve etkinlik

Lefkoşa Türk Lisesi Müdür Muavinlerinden Buket Albulut bir grup öğretmen ve öğrenciyle birlikte sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Rauf Raif Denktaş Görme Engelli Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Okul orkestrasının hazırladığı 3 parçayı seslendirmesi çocukların ilgisini çekerek mutlu olmalarına neden olurken, bir öğrencinin de çocuklar için seslendirdiği hikaye onların ilgisini ve beğenisini topladı.

Öğrencilerle çocukların iyice kaynaşmasına neden olan ziyarette LTL öğrencileri kendi ürettikleri hediyeleri de çocuklara sundu.

Etkinliğin ardından, LTL Öğrencileri, sosyal sorumluluklarını yerine getirmenin mutluluğunu, “Lefkoşa’nın iki ayrı caddesinde iki ayrı okul olarak artık kalplerimiz bir arkadaşlıklarımız daim!” sözleriyle ifade etti.