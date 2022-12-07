LTL’de öğrenciler isyan etti, okulu terk etti!

Fehime ALASYA

Hademelerin sendikalaşma ve TİS talebiyle başlattığı grevlere Eğitim Bakanlığı’nın sırt dönmesi sonucu haftalardır devlet okulları temizlenemiyor.

Bu duruma isyan eden Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri, sabah saatlerinde okul avlusunda toplandı, alkışlarla yönetimi protesto etti ve ardından okulu terk etti.

YENİDÜZEN’e konuşan öğrenciler, “Okulu pislik götürüyor. Çevremizi temiz tutmuyoruz diye bizi suçluyorlar. Okul açık, sokak hayvanları geliyor, çöpleri dağıtıyor, biz topluyoruz. Bu sürekli tekrarlanıyor. Biz öğrenciyiz” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden bazıları, okuldaki hijyenden yoksun ortamdan dolayı hasta olduklarını, mikrop kaptıklarını iddia ediyor.

Okul yönetiminin aylardır kendilerine, “Dayanın, bekleyin, sorun çözülecek” dediğini ancak bir türlü çözülmediğini ifade eden öğrenciler, “Sorun çözülene kadar okula girmeme” kararı aldı.

Öğrencilerin ifadesiyle, yüzde 90’ı okulu terk etmiş durumda.

Elde edilen bilgilere göre, öğrenciler sabah saatlerinde okul avlusunda toplandı, alkışlarla yönetimi protesto etti ve tüm uyarılara rağmen okulu terk etti.

Bu sırada, okul yönetimi gazetecileri yönetim bölümüne aldı. Alkış sesleri, bu sırada da kesilmedi.

Protestolar yaşanırken, özel temizlik şirketinin geldiği de gözlemlendi.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin isyanı bastırmaya çalıştığı da dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Okul yönetimi: “Temizlik bir süredir öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılıyor”

YENİDÜZEN’e konuşan okul yönetimi, temizlik işlerini bir süredir öğrenci ve öğretmenlerin yaptığını söyledi.

Bu sabah öğrencilerin “biz derslere girmek istemiyoruz” dediklerini, bunun üzerine yönetimin Orta Eğitim Dairesi ile görüştüğünü ve “yarın temizlik sorununun çözüleceği” sözünü aldıklarını belirten yetkili, çocuklara, “Lütfen sınıflarınıza gidin, sorunun yarın çözüleceği sözünü aldık. Eğer çözülmezse birlikte okul önüne çıkıp tepkimizi dile getiririz” dediklerini belirtti.

Yetkili, birkaç öğrencinin bu açıklamaya ikna olmadığını ve daha büyük bir öğrenci grubunu örgütleyip okul avlusuna çıktıklarını belirtti.

Bazı kız öğrencilerin, okuldaki tuvaletlerin kirliliği nedeniyle mantar oldukları yönündeki iddiaların sorulması üzerine yetkili, “Bu konunun, hademesi olan okullarla karşılaştırılması gerek” dedi.

Sendika okula geldi…

Elmalı: “Elzem olarak, bir an önce kadrolu hademe alım süreci başlatılmalı”

Yaşananların ardından Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yönetimi, okula gelerek açıklamalarda bulundu.

Sendika Başkanı Ozan Elmalı, “Haftalardır bu konuda sıkıntılar yaşandığını, hademe sorununun ihmal edildiğini, görmezden gelindiğini söyledi. Aldığımız cevaplar; ‘mahkeme var, sonuçlanacak, taşeron şirketle sendika arasında sorun var, çözeceğiz, yarın temizlik yapılacak’ oldu. Bu konuda defalarca basın açıklamaları yaptık, protestolar gerçekleştirdik, Eğitim Bakanını istifaya davet ettik” şeklinde konuştu.

Mahkemenin Cuma günü sonuçlandığını ve geçtiğimiz Pazartesi itibariyle sorunların çözüleceği yönünde bir beklentinin oluştuğunu söyleyen Elmalı, yine de temizlik sürecinin başlamadığını belirtti.

Öğrencilerin bu şartlara dayanamayarak tepkilerini ortaya koyduğunu belirten Elmalı, haftalardır temizlik işlerini öğrenci ve öğretmenlerin yaptığına dikkat çekti.

Elmalı, öğrencilerin ortaya koyduğu dirençle bugün derslerin yarım kaldığını belirterek, “Elzem olarak, bir an önce kadrolu hademe alım süreci başlatılmalıdır. Eğitim Bakanlığı bu sorumluluktan artık kaçmamalı. Okullar buna daha fazla tahammül edemeyecek” dedi.

Öğretmen: “Öğrencileri tebrik ediyorum”

Sendikanın açıklaması sırasında bir öğretmen de söz alarak, “Bu direnci öğretmenler değil, öğrenciler başlattı. Bize ne kadar ayıp ki; öğrencilerimiz başlattı bunu. Buradaki sorun temizlik değil, aylardır yaşanan mağduriyettir. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir şeyi bizlerden önce, hele hele sendikalardan önce başlattıkları için tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Bazı öğrenciler okuldan kaçtı, bazıları ise okul avlusunda alkışlarla "temizlik krizini" protesto ediyor