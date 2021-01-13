LTL Felsefe Kulübü’nden büyük başarı

Lefkoşa Türk Lisesi (LTL) Felsefe Kulübü, 25.Türkiye Liseler Arası Felsefe Olimpiyatı’nda büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Liseleri’ne yönelik olan ve Türkiye çapında toplam 375 öğrencinin katıldığı yarışmaya Kıbrıs’tan misafir öğrenci olarak katılan 5 öğrenci, ilk 50’ye girmeyi başardı.

Okuldaki bu başarının özelde katılımcı öğrencilere, genelde ise tüm okulun öğrencilerine büyük bir moral ve motivasyon olduğu ifade edilirken, öğrencilerin kendine güveni açısından büyük önem içerdiği kaydedildi.

Lefkoşa Türk Lisesi öğrencileri, yazdıkları felsefi denemelerle yarışmada ilk 50 içerisinde yer aldı. 575 öğrenci katıldığı yarışmada sıralamaya 132 öğrenci girdi.

LTL’den yarışmaya katılan İbrahim Yiğit, Fatma Silem Uzuner, Meryem Akdeniz, Kerem Akbaş ilk 50, Sude Balkanlı ise ilk 70 içerisinde yer aldı. Değerlendirmeye aynı kriterde giren bu öğrencilerden dördü İlk 50’ye girerken, diğeri de ilk 100’ün içinde yer aldı. Kıbrıs’tan yarışmaya giren tüm öğrenciler bu dereceleriyle ilk 100’ün içinde yer alarak okulunu gururlandı.

Türkiye Felsefe Kurumu davetiyle, 25.Türkiye Liseler Arası Felsefe Olimpiyatına misafir öğrenci olarak katılan beş öğrenci, 6 Aralık 2020 tarihinde Türkiye çapında çevirim içi olarak yapılan yarışmada ter döktü. Öğrencilere farklı filozoflara ait 3 görüşün verildiği yarışmada, onlardan felsefi bir deneme yazmaları istendi.

Her yıl Türkiye Felsefe Kurumu tarafından organize edilen Liseler Arası Felsefe Olimpiyatları’nın amacının ise; öğrencilerde yaratıcı düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, düşünme uğraşısının kendi başına değerini göstermek, düşünsel etkinliklerle ilgili yarışma ruhu yaratmak olduğu ifade edildi.

Bu süreçte de kulüp çalışmaları devam etti, başarıları moral ve motivasyon oldu…

2003 yılında kurulan Lefkoşa Türk Lisesi Felsefe ve Düşünce Kulübü, pazartesi günleri öğleden sonra düzenli olarak felsefe ve yaratıcı drama atölyeleri ile bilimsel araştırmalar yaparak, felsefe olimpiyatları düzenleyerek, öğrencilerin akademik gelişimlerinin farklı boyutlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Her sınıf düzeyinden öğrencilerin katılabildiği kulüpteki çalışmalar, felsefe ve farklı branşlardan (tarih, biyoloji, edebiyat) gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde sürdürülüyor. Lefkoşa Türk Lisesi, 2014 yılından itibaren TFK başkanı filozof Ioanna Kuçuradi ve Çocuklar için Felsefe Birimi Başkanı ve Kuzey Kıbrıs Felsefe Olimpiyatları kurucusu Nuran Direk ile iletişim içinde, okul kulübünün faaliyetlerini geliştirmeye çalışıyor. bu yıl Covid 19 nedeniyle bazı faaliyetlerini askıya almak zorunda kalan okul kulübü, buna karşın öğrencilerin sağlığını tehlikeye atmayacak aktivitelerle çalışmalarını sürdürmeyi başardı.

Okul müdürü Niyazi Türkseven, okul idarecileri, okul öğretmenleri, öğrencileri ve tüm çalışanlar ise kulüp çalışmalarına destek vermekte.

Pandemiden veya sistemdeki sıkıntılardan kaynaklanan pek çok sorunla mücadele eden okulun, bu dönemde böylesi başarılara imza atması herkesi sevindirdi…