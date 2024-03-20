LTB’nin “Çorabını Gey da Gel” yürüyüşü ertelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1 Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile her yıl düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” Down Sendromu Farkındalık Yürüyüşü etkinliği olumsuz hava koşulları nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi.

Yürüyüş bugün saat 18.00’de düzenlenecekti.

Belediyeden yapılan açıklamada, yürüyüşün ertelendiği tarihe ilişkin bilgi verilmedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise "Bu akşam 18:00’de gerçekleştirmeyi planladığımız çorabını giy de gel etkinliğini olumsuz hava koşullarında çocuklarımızı riske atmamak adına ileri bir tarihe erteliyoruz" dedi.