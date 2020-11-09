LTB'den İzmir için kampanya

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), İzmir ve çevresinde meydana gelen deprem sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına katkı sağlamak için “Depremde evlerini kaybeden İzmirli Kardeşlerimizin yanındayız” kampanyası başlattı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, eve ihtiyacı olan kişiler için LTB tarafından ülkezde başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına katkı sağlamak isteyen kişi ve kurumlar LTB’ye ait TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 nolu IBAN hesabına yatırım yapabilirler.

13 Kasım Cuma günü tamamlanacak kampanya kapsamında toplanan miktar LTB tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek.

Bilgi ve iletişim için 0548 863 05 82 numaralı telefonu aranabilir veya Whatsapp’tan mesaj gönderilebilir.