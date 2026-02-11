LTB’den çam kese böceğine karşı etkili ve çevre dostu mücadele

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), insan ve hayvan sağlığını tehdit eden, aynı zamanda doğal yaşama ciddi zararlar veren çam kese böceğiyle mücadelesinde yürüttüğü biyolojik çalışmaların somut ve başarılı sonuçlarını almaya devam ediyor.

LTB Çevre Sağlığı Şube Sorumlusu Dr. Vet. Hek. Erkut D. Özgöray, son üç yıla ait verilerin uygulanan mücadelenin etkinliğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “2 yıl önce 389 olan çam kese böceği şikâyet sayısı, 2025’te 72’ye, 2026 yılı 10 Şubat tarihi itibarıyla ise yalnızca 9’a düşmüştür. Bu ciddi azalma, planlı, bilimsel ve sürdürülebilir bir mücadele anlayışıyla çalışmamızın doğrudan sonucudur” dedi.

Özgöray, “2025 yılı içerisinde toplam 1.400 çam ağacı biyolojik yöntemlerle ilaçlanmıştır. Bu yıl da belediye sınırlarımız içerisinde yer alan 1.400 çam ağacının biyolojik ilaçlaması 10 Şubat itibarıyla tamamlanmıştır” diye konuştu.

Çam kese böceğiyle mücadelede çevre ve halk sağlığını ön planda tuttuklarını vurgulayan Dr. Özgöray, çalışmaların uluslararası standartlara uygun ekipmanlar ile yürütüldüğünü belirtti.

“Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, doğaya zarar vermeyen biyolojik yöntemlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız hem halk sağlığını hem de doğal dengeyi korumaktır” dedi.

Öte yandan belediye tarafından, yurttaşların ilaçlama sonrası dönemde karşılaşabilecekleri çam kese böceği vakalarını mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Türk Belediyesi Çevre Sağlığı Şubesi’ne, mesai saatleri dışında ise Alo 185 çözüm hattına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.