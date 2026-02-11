Çalışma Bakanlığı Uzlaştırma Kurulu’nu topluyor

EKTAM’da yaşanan grev sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yasal görüşme sürecini resmen başlattı. Taraflar, 12 Şubat Perşembe günü Bakanlıkta bir araya gelecek.

Anlaşmazlığın Bakanlığa intikal etmesinin ardından 9 Şubat Pazartesi günü hem işçi hem işveren tarafıyla ayrı ayrı ve eş zamanlı görüşmeler gerçekleştirildi.

İşveren tarafı, 37 EKTAM çalışanının işten duruş ihbarını Bakanlığa iletirken, yetkili sendika Emek-İş ise toplu iş sözleşmesi görüşme talebini resmi olarak bildirdi. Bakanlık, sendikanın talebini aynı gün işveren tarafına ileterek süreci başlattı.

Uzlaştırma Kurulu yarın toplanıyor

Dev-İş’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası’nın, Köprülü köyü üretim tesisinde faaliyet gösteren EKTAM Kıbrıs Ltd. ile imzalanacak Toplu İş Sözleşmesi sürecinin başlatılması talebi üzerine, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası uyarınca Uzlaştırma Kurulu oluşturuldu.

Uzlaştırma Kurulu, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda toplanacak.

Toplantıya hem EMEK-İŞ hem de EKTAM Kıbrıs Ltd. adına katılacak temsilcilerin karar almaya yetkili şekilde hazır bulunması yasa gereği olacak.

Süreç yasal çerçevede yürütülüyor

İş Yasası, Sendikalar Yasası ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası çerçevesinde sürecin en hızlı şekilde uzlaşıyla sonuçlandırılması için gerekli adımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir.