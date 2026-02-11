“CTP, EKTAM işçilerinin yanında ve destekçisi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet EKTAM işçilerinin grev alanına gitti. İşçilerle tek tek sohbet eden İncirli, burada yaptığı konuşmada, emekçilerin haklı mücadelesinde yanlarında olmaya, her zaman birlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Hukuk dışı uygulamalarla işçi üstünde baskı kurulmasını engellemek hepimizin görevi”

CTP Genel Başkanı İncirli, “Bıçak kemiğe dayandı. Hepiniz evinize ekmek götürmek, insanca yaşamak için çalışıyorsunuz” dedi ve emek mücadelesinin insanların iki dudaklarının arasında olan bir mesele olmadığını ilgili yasalar olduğunu hatırlattı. EKTAM işçilerinin mücadelesini ve gösterdikleri cesareti kutlayan İncirli, “İnsanların haklarının gasp edilmesini ve hukuk dışı uygulamalarla işçi üstünde baskı kurulmasını engellemek hepimizin görevidir” dedi ve hiç kimsenin sendikalı olduğu için işten çıkarılamayacağını söyledi.

“Yasalara uymayan Çalışma Bakanlığı ve işverenler”

İşçilerin yasal haklarını aradıklarını ve bu mücadelenin tamamen yasalar çerçevesinde yürütüldüğünü dile getiren İncirli, sendikalı işçilerin işten atılmasının esas suç olduğunu söyledi. Sıla Usar İncirli, “Aslında suç onların yaptığıdır. Yasalara uymayan Çalışma Bakanlığı ve işverenlerdir” dedi ve Çalışma Bakanlığı ve işverenleri yasalara uygun davranmaya davet etti.

“Masa kurulmalı ve taraflar bir araya gelmeli”

İncirli, EKTAM işçilerinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla haklarını savunduğunu belirterek, “Bu masa kurulacak, taraflar bir araya gelecek ve anlaşacak. Bizim derdimiz işin durması değil, işçinin hakkını almasıdır,” dedi. Hükümetin ve işverenin yasaları uygulamakla yükümlü olduğunu vurgulayan İncirli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, tarafları bir araya getirerek bu sorunu çözmesi gerektiğini söyledi. İncirli, devletin, çalışanlarının haklarını korumakla yükümlü olduğunu belirterek, "Bir devlet işçisini koruyamıyorsa, o devlet değildir," diye ekledi.

“Emekçi halkın kitle partisi olarak EKTAM işçilerinin yanınızdayız ve destekçisiyiz”

CTP Genel Başkanı İncirli, EKTAM işçileriyle dayanışma içinde olduklarını ve her türlü mücadelelerine destek vermeye hazır olduklarını belirtti. “Biz bu ülkede yasalara, hukuka saygılı, emeğine değer verilen bir devlet istiyoruz,” diyen İncirli, emekçi halkın kitlesi partisi olarak CTP’nin işçilerin yanında olduklarını ifade etti ve EKTAM işçilerine “Yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız,” diyerek grevlerinin destekçisi olduklarını vurguladı.