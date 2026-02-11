Hristodulidis Paris’te Macron’la baş başa görüştü

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB Konseyi dönem başkanlığıyla ilgili sergi açılışı yapmak için Paris’e giden Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la baş başa görüştü.

Fileleftheros gazetesi “İşbirliğinin Gözden Geçirilmesi” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığıyla ilgili serginin açılışı için Paris’te bulunmasının, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşmeleri için bir fırsat olduğuna işaret etti.

Haberde, Hristodulidis ile Macron’un açılış çerçevesinde iki ülkenin iş birliğinin gözden geçirilmesi fırsatını yakaladıklarını belirtti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis tarafından yapılan açıklamada, Macron’un açılışı Hristodulidis tarafından yapılan sergide yer almasının, iki ülke arasındaki yakın ve istisnai ikili ilişkilerin ve iki lider arasındaki ilişkinin somut bir kanıtı olduğu ifade edildi.

Gazeteye göre Letimbiotis; Hristodulidis ile Macron arasında baş başa gerçekleştirilen görüşmede, iki başkan tarafından 15 Aralık 2025’te Paris’te imzalanan Kıbrıs-Fransa stratejik iş birliği anlaşması ile buna eşlik eden eylem planının uygulanması ve ilerlemesinin ele alındığını söyledi.

Letimbiotis, stratejik iş birliği anlaşmasının münferit boyutlarının uygulanmasının, iki ülkenin iş birliğinin ortak ilgi alanları ve karşılıklı hedefler doğrultusunda çeşitli konu başlıklarında daha da güçlenmesine önemli şekilde katkıda bulunacağını ifade etti.

Letimbiotis, Hristodulidis ile Macron’un, yakın iş birliklerinin yanı sıra Fransa’nın Kıbrıs’ın Schengen alanına tam katılımına ilişkin siyasi desteğini teyit ettiklerini de dile getirdi.

Haberde, Hristodulidis ile Macron’un Avrupa’nın rekabet gücüyle ilgili olarak Belçika’nın Rijkhoven bölgesinde yer alan Alden Biesen kalesinde yarın gerçekleştirilecek gayri resmi liderler zirvesi konusunda görüş alışverişinde bulundukları da belirtildi.

Haberde, Avrupa’nın rekabet gücünün ve AB’nin stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi çabalarının hızlandırılmasının ortak bir görüş olduğu da kaydedilirken, bu önceliklerin Kıbrıs AB Konseyi dönem başkanlığının gündeminin üst sıralarında yer aldığına işaret edildi.

Hristodulidis’in Macron’u Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının gidişatı hakkında da bilgilendirdiği ve iki başkanın 23-24 Nisan tarihlerinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek gayri resmi liderler zirvesini ele aldıkları da kaydedildi.

Açıklamasında AB’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin güçlenmesinin Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının stratejik önceliği olduğunu da belirten Letimbiotis, nisan ayında gerçekleştirilecek toplantının da 27 AB üye devleti ve kurumunun bölge devletleriyle yakınlaşmasındaki ilerleme açısından önemli bir dönüm noktası olmasının beklendiğine işaret etti.

Letimbiotis, Kıbrıs Cumhuriyeti ile Fransa’nın ortak çabalarında sinerjiyi ve çok taraflılığı ön plana çıkardığını ve özellikle de AB-Hindistan ticaret anlaşmasının ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uygulanması için doğal ve diplomatik bir köprü oluşturduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa (IMEC) koridoru planının pratik uygulamasına odaklandıklarını da ifade etti.

Hristodulidis’in Macron’u Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşılması için müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin çabalar konusunda bilgilendirdiği de kaydedildi.

Letimbiotis, Fransa’nın AB’nin aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin tek daimi üyesi olan ülkesi olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çabalarında istikrarlı bir ortak olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.