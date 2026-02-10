“Aykut için yapılan talebe karşılık verilmeli”

Kıbrıs Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Kostas Fitiris, Kuzey Kıbrıs'taki eski Kıbrıslı Rum mallarını gasp ettiği iddiasıyla 5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Afik Group CEO’su Simon Mistriel Aykut için İsrail tarafından yapılan talebe karşılık vermeleri gerektiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Fitiris, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin mahkumların ülkelerine iadesi için imzalanan anlaşmaya saygı duyma yükümlülükleri bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Fitiris, Aykut’un İsrail’e iadesi talebine olumlu yanıt verilmesi gerektiğini ve kendisinin de diğer ülkeler için buna benzer 15 talebi imzaladığını belirtti.

Fitiris, İsrail’in Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıslı Rum mallarına el konulduğunu kabul ettiğini, ancak vatandaşlarına Kıbrıslı Rum malları üzerine inşa edilmiş mülkleri satın almamalarını tavsiye ettiğini ve buraya yönelik yeni bir seyahat uyarısı yayınladığını kaydetti.

Aykut’un yaşı nedeniyle, cezasının yarısında tahliye edilebileceğini söyleyen Fitiris, kendisinin 6-8 ay daha hapiste kalıp kalmayacağının konuşulduğunu ve 6 ay hapis cezasıyla kamu yararını riske atamayacaklarına inandığını söyledi.