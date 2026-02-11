Ayrelli toplarken yanlışlıkla kuzeye geçti, tutuklandı

Ayrelli toplarken farkında olmadan Alayköy civarından Kıbrıs’ın kuzeyine geçerek “Askeri yasak bölgeyi ihlal” ettiği gerekçesiyle tutuklanan A.P. mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı “askeri yasak bölgeyi ihlal” suçundan askeri mahkemeye, aracında 16 adet av tüfeği fişeği bulunması sebebiyle de “kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarruf” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kaza mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Emre Koyun olguları aktardı.

Polis, 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Alayköy bölgesi civarında askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının aracında yapılan aramada 16 adet 12 kalibre Kıbrıs Cumhuriyeti menşeli av tüfeği fişeği bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının KKTC’de herhangi bir yasal bağı olmadığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Savcı Ali Yeğen, zanlı aleyhine “askeri yasak bölgeye gizlice girme” suçundan da soruşturma olduğunu belirterek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 4 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.