Sahil’in yarım kalan tuvali bir kez daha Çocuk Onkolojisi’ne katkı için ilham olacak

Geçtiğimiz yıl, şampiyon meleklerimizden Sahil’in yarım kalan tuvalinden ilhamla hazırlanan eserlerin satışından elde edilen gelirle, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne ihtiyaç duyulan çift yollu infüzyon pompası temin edilmesi sonrasında toplanan organizasyon komitesi bir kez daha sanatın tüm dallarından eserlerle Sahil’in Yarım Kalan Tuvali’ni tamamlama çağrısı yaptı.

Bu yıl, “Yarım Kalan Bir Tuvalden 2” serginin ikincisini hayata geçirmek için çalışmalarına başlayan komite yine Çocuk Onkoloji Bölümü’ne daha büyük bir destek sunmak ve Sahil başta olmak üzere tüm Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Üretmek isteyen, katkı koymak isteyen herkesin yer bulabileceği kadar kapsayıcı ve umut dolu olan projenin geniş katılım alanı içinde gönülden gelen her desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunun altını çizen komite üyeleri tüm duyarlı yurttaşları bu anlamlı yolculuğa ortak olmaya davet etti.

Sergi, Kültür Dairesi Müdürlüğü katkıları ile 3 Nisan saat 18:00’de Lefkoşa AKM’de açılacak ve 9 Nisan’a kadar da ziyaretçilerin ziyaretine açık olacak.