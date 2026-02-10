Kuri Barajı'nın durumu, su probleminin boyutunu gözler önüne seriyor

Kıbrıs’ın güneyinin en büyük barajı olan ve yaklaşık 115 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Kuri Barajı'nın durumunun, Güneydeki su probleminin boyutunu gözler önüne serdiği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi ilk sayfasından fotoğraflı şekilde yer verdiği haberinde, Kuri Barajı'nda 14,001 milyon metreküp (yüzde 12,17) su bulunduğunu kaydetti.

Haberde barajın sularına gömülmüş durumda olan “Agios Nikolaos Kilisesi"nin, harabe halinde olmasına rağmen tamamen suyun dışında kaldığı da kaydedildi.