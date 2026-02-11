Hedef, güneyle rekabet eden et fiyatları

Ertuğrul SENOVA

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin üretim sektörünü karşı karşıya getiren politikalarına tepki gösteren hayvancılar ve kasaplar, sendika ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak bir kooperatif kurma kararı aldı. Amaç; üretim, tedarik ve tüketim zincirini tek bir çatı altında toplayarak et fiyatlarını Kıbrıs'ın güneyi ile rekabet edebilecek seviyeye çekmek.

Hayvancılar Birliği, Kasaplar Birliği, KTEZO, BES, Öğretmenler Kooperatifi, EL-SEN ve KTÖS’ün birlikte hayata geçirmeyi planladığı kooperatif için hükümete de net bir çağrı yapıldı: En az 50 gün boyunca üretim zincirindeki maliyetler sübvanse edilmeli. Bu destekle birlikte fiyatların aşağıya çekilmesi ve zincirin sürdürülebilir, uygun fiyatlı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan örgüt temsilcileri, hükümetin sektörü bölerek yönettiğini vurgularken, “memleket gailesi” etrafında bir araya geldiklerini vurguladı.

Özellikle hayvancılar, bu girişimi "bir devrim" olarak niteledi, "artık vatandaş, et fiyatlarını konuşmayacak" şeklinde dikkat çeken bir yorum yaptı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş:

“Bizi bir araya getiren memleket gailesidir”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, birbirinden farklı örgütlerin aynı masa etrafında buluşmasının nedenine işaret ederek, ortak kaygının üretimin değersizleşmesi olduğunu söyledi.

Kasaplar Birliği, Hayvancılar Birliği, KTEZO, BES, Öğretmenler Kooperatifi, EL-SEN ve KTÖS’ü buluşturan zeminin “üreten bir toplum olma sorumluluğu” olduğunu belirten Maviş, üretilenin değer bulmaması yönündeki endişelerin bu birlikteliği yarattığını ifade etti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Önkoşulsuz şekilde çözüm arıyoruz”

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkedeki üretim–tedarik–tüketim zincirinin kopma noktasına geldiğini belirterek, sürecin KTEZO’da düzenlenen ve etin çiftlikten sofraya kadar fiyatlandırılma sürecini ele alan seminerle başladığını anlattı.

Seminerin ardından iki birliğin EL-SEN’de bir araya geldiğini kaydeden Tuğcu, tarafların önkoşulsuz biçimde çözüm aramasının önemine dikkat çekti. Amaçlarının vatandaşa en kaliteli eti en uygun fiyatla ulaştırmak olduğunu söyleyen Tuğcu, üç büyük sendika ile üç büyük sivil toplum örgütünün ortak zeminde buluştuğunu ifade etti.

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora:

“Kooperatifçilik bu işin temelidir”

KTÖS Genel Başkanı Mustafa Baybora, üretimin sürdürülebilirliğinin ülkenin geleceği açısından yaşamsal olduğunu belirtti.

Hükümetin sektörleri karşı karşıya getirdiğini savunan Baybora, bu birlikteliğin güçlü bir mesaj olduğunu söyledi. Kooperatifçiliğin çözümün temeli olduğunu vurgulayan Baybora, hedeflerinin kesintisiz, sağlıklı ve uygun fiyatlı et temini olduğunu kaydetti.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya:

“Esas sorun hükümettir”

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yaşanan tabloyu “iş bilmez hükümetlerin” sonucu olarak değerlendirdi.

Sorunların masada çözülmesinin önemli olduğunu ancak temel problemin siyaset kurumu olduğunu ifade eden Yalınkaya, erken seçim ihtiyacına işaret etti.

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt:

“Bu memlekette büyük bir devrim olacak”

Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, 25 yıldır et fiyatı sorununun konuşulduğunu belirterek, bu sürecin artık Kasaplar Birliği ile birlikte aşılacağını söyledi.

İki haftadır ortak çalışma yürüttüklerini ve önemli mesafe kat ettiklerini belirten Onalt, kurulacak kooperatifin güçlü bir yapı olacağını ifade etti.

Planlanan model kapsamında; mezbahaların yeniden yapılandırılması, kesimlerin belirli merkezlerde toplanması, hayvanların tek kalemde toplanarak karkas etin belirlenen fiyat üzerinden kasaplara verilmesi, ithalatın hayvancı ile istişare edilerek yapılması ve Güney Kıbrıs ile rekabet edebilecek bir fiyat politikasının oluşturulması öngörülüyor.

Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını savunan Onalt, kurulacak sistem netleştiğinde kamuoyuna ayrıntılı bir sunum yapılacağını açıkladı.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya:

“Devlet 50 gün destek versin”

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, et fiyatları nedeniyle ekonomik hareketliliğin güneye kaydığına dikkat çekti.

Sorunun çözümünün hükümette olduğunu ancak bugüne kadar toplantılara katılım sağlanmadığını belirten Şenkaya, sendikaların sürece destek verdiğini ifade etti.

Devletin üretim maliyetlerini düşürmesi gerektiğini kaydeden Şenkaya, en doğru modelin kooperatif çatısı altında kesim ve dağıtım olduğunu söyledi. Hükümete çağrıda bulunan Şenkaya, en az 50 gün boyunca karkas etin Güney Kıbrıs ile rekabet edebilecek düzeyde sübvanse edilmesini talep etti.

Amaçlarının üreticiyi zarara uğratmadan, topluma uygun fiyatlı ve güneye ihtiyaç bırakmayacak bir et piyasası oluşturmak olduğunu vurguladı.

“Destek gelmezse de hedefimizden vazgeçmeyeceğiz”

Toplantı sonrası basının sorularını yanıtlayan üreticiler ve sendika temsilcileri, hükümet destek vermezse hedeflenen noktaya ulaşılıp ulaşılamayacağı sorusuna da yanıt verdi.

Hükümetin toplantılara katılmadığını ve randevu dahi vermediğini belirten temsilciler, katkı sağlanması halinde fiyatların kısa sürede güneyle rekabet edebilecek düzeye çekilebileceğini; destek verilmemesi durumunda ise çalışmaları genişleterek aynı hedefe ulaşmak için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Öte yandan kurulacak kooperatifin yalnızca mevcut örgütlerle sınırlı kalmayacağı, tüm sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımına açık olacağı da vurgulandı.