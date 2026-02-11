Lefkoşa18 °C

  3. En fazla yağış Mehmetçik, Kaleburnu ve Akdoğan’da kaydedildi
Meteoroloji Dairesi bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 8 kg ile Mehmetçik, Kaleburnu ve Akdoğan’da kaydedildiğini açıkladı.

Daire tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Akdeniz’de metrekareye 6 kg, Lapta ve Çamlıbel’de 5 kg, Kırıkkale ve Ziyamet’te ise 4 kg yağış ölçüldü.

Alsancak, Yeşilırmak, Dipkarpaz ve Koruçam metrekareye 3 kg, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe, Yenierenköy, Geçitkale, Taşpınar ve Ercan ise 2 kg yağış aldı.

Yağmur düşen bölgelerde ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış kaydedildi.

