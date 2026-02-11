“Altyapı ve kadro sorunları çözülmeden tam mesai uygulamasına geçilmesi sağlık hizmetlerini iyileştirmeyecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, kamu sağlık sisteminde altyapı ve kadro sorunları çözülmeden “tam mesai” uygulamasına geçilmesinin sağlık hizmetlerini iyileştirmeyeceğini belirtti.

TDP Sağlık Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerinde yaşanan yapısal sorunların devam ettiği ifade edilerek, bu koşullar altında atılacak düzenlemelerin kalıcı çözüm üretmeyeceği kaydedildi.

“Altyapı eksiklikleri, hekim ve sağlık personeli yetersizliği ile randevu sisteminde yaşanan aksaklıkların sağlık hizmetlerinin sürekliliğini ve erişilebilirliğini olumsuz etkilediği” belirtilen açıklamada, bu sorunlar giderilmeden mesai düzenlemeleri üzerinden bir iyileştirme algısı yaratılmasının gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Özellikle görüntüleme hizmetleri ve poliklinik randevularında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmadığı bir ortamda, öğleden sonraki hizmetlerin fiilen verilemeyeceği ifade edilen açıklamada, bu durumun, hastaların yine özel sağlık hizmetlerine yönelmesine neden olacağı belirtildi.

“Tam mesai” uygulaması kapsamında hekimlerin özel hastanelerde çalışmaya devam edeceğine yönelik açıklamaların da, kamusal sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefiyle çeliştiği kaydedilen açıklamada, bu yaklaşımın kamu sağlık sistemindeki yapısal sorunları ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

“Sağlıkta asıl ihtiyaç bütünlüklü bir sistem reformu”

Sağlıkta asıl ihtiyacın kavramsal değişiklikler değil, bütünlüklü bir sistem reformu olduğunu belirtilen açıklamada, kadro planlaması yapılmadan, altyapı tamamlanmadan ve randevu sistemi sağlıklı biçimde kurulmadan atılacak adımların günü kurtarmaktan öteye geçmeyeceği vurgulandı.

TDP’nin, kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının insanca çalışma koşullarına kavuşması ve halkın nitelikli sağlık hizmetine eşit erişimini savunmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, partinin tüm farklılıklara rağmen halkın çıkarlarını esas alan bir anlayışla uzlaşmaya açık olduğu ifade edildi. Açıklamada, doğru, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin kurulması yönündeki çağrı yinelendi.