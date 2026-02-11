 “Özel sektörde sendiklaşmayı yapacak olan parti devrim yapar”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan Mayıs TV’de yayınlanan “Meltem Sakin ile Mayıs Manşet” programında Ektam Kıbrıs Limited emekçilerinin devam eden grevlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Atan, özel sektörde sendikalaşmanın ne kadar önemli olduğunu yıllarca söylediklerini anımsattı. KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, özel sektörde sendikalaşma konusunun siyasiler tarafından seçimler yaklaştığı zaman manifestolarına koyduklarını fakat gerekeni yapmadıklarını vurguladı.

Atan, özel sektörde sendikalaşmayı yapacak olan partinin bu ülkede devrim yapacak noktada olduğunu belirtti. Atan, örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu söyledi.

Metin Atan, üç yıl önce Taşel de benzer bir durum yaşadıklarını ve mücadele ettiklerini ve kazandıklarını hatırlattı. Atan, diyalog ve istişarelerin bu durumlarda çok önemli olduğunu ifade etti.

Atan, kamuda çalışanların örgütlenmek için yasal zeminde istediği sendikaya nasıl üye olabiliyorsa aynisinin özel sektörde yapılması gerektiğini hükümetin bunun önünü açması gerektiğini dile getirdi. Atan, ektam emekçilerinin işlerine son verilmesinin ve örgütlenmesine tepki konmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.