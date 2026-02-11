76. Berlin Film Festivali 12 Şubat’ta açılacak

Afgan yönetmen Shahrbanoo Sadat’ın “No Good Men” filmiyle açılacak 76. Berlin Film Fetivali, bu yıls Türkiye sineması açısından son yılların en güçlü seçkilerinden birine sahne oluyor. Bu yıl çok uzun zamandan sonra yapımcılarının arasında Türkiye’nin de bulunduğu çoklu ülke yapımı iki film Ana Yarışmada Altın Ayı için yarışacak. İlker Çatak ve Emin Alper’in yeni filmleri Ana Yarışma’da Altın Ayı için yarışırken, Burak Çevik, Dalya Keleş ve Banu Sıvacı’nın filmleri de Forum ve Forum Expanded bölümlerinde dünya prömiyerlerini yapacak.

Kıbrıslı yönetmen Tonia Mishiali,"The Lion at my Back" ile Avrupa Film Marketi’nde (EFM)

Yunanistan’dan Marinos Charalambous (Avaton Films) yapımcılığında Kıbrıslı yönetmen Tonia Mishiali’nin yönettiği "The Lion at my Back" Avrupa Film Marketi’nde gösterilecek/tanıtılacak.



Kıbrıs ve Türkiye aynı binada yeni ülke filmlerini tanıtacak

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Sinema Standı bu yıl yine Avrupa Film Marketi’nin kurulacağı Gropius Bau’da yer alacak. Türkiye Sinema Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye Sineması 2026 Standı da yine 12-18 Şubat tarihleri arasında Avrupa Film Marketi’nde olacak.



Ana Yarışma

-Yönetmen İlker Çatak’tan “Sarı Zarflar (Gelbe Briefe / Yellow Letters)

(Yapım: Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı)

-Yönetmen Emin Alper’den “Kurtuluş-Salvatıon” (Yapım:Türkiye,Hollanda,Yunanistan ve Fransa)



Forum Expanded

Yönetmen Burak Çevik’ten “İki Laborantın Yorgun Saatleri” Kısa Filmi



Forum (Generation Kplus)

-Yönetmen Dalya Keleş’ten “Yerçekimi” Kısa Filmi

-Yönetmen Banu Sıvacı’dan “Günyüzü (Hear the Yellow)”