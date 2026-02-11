3.5 metre yükseklikten düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Tatlısu’da 1 yaşındaki Gül Mayram Çelik, bulunduğu ikametgâhın merdiveninin demir korkulukları arasından yaklaşık 3.50 metre yükseklikten mermer zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.
A+A-
Tatlısu’da 1 yaşındaki Gül Mayram Çelik, bulunduğu ikametgâhın merdiveninin demir korkulukları arasından yaklaşık 3.50 metre yükseklikten mermer zemin üzerine düşerek ağır şekilde yaralandı.
Polis açıklamasına göre, 10.02.2026 tarihinde saat 10.40 sıralarında yaşanan olayın ardından küçük çocuk Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Lefkoşa’daki Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 114 defa okunmuştur