LTB Kadın Sığınma Evi’ne Kaner Grubu'ndan bağış

Kaner Şirketler Grubu’na bağlı Kaner Brand House 8 Mart Dünya Kadınlar Günü satışlarından elde ettiği gelirden yarattığı fondan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi'ne bağış yaptı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Kaner Brand House, “Kutlamak değil, anlamak gerek” isimli kampanyası ile müşterilerle el ele vererek tüm gün gerçekleşen alışverişlerden elde ettikleri geliri LTB'ye teslim etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kaner Brand House Direktörü Didem Kaner nezdinde tüm Kaner Şirketler Grubu’na bu duyarlı davranışları için teşekkür etti. Harmancı, "Her 8 Mart’da gerçekleştirildiği satışlardan Kadın Sığınma evine fon yaratan Kaner Brand House’a ve direktörlerinden Didem İnan Kaner’e çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmayı artırdıkça güçleniyoruz…”