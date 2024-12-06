LTB ile FODER işbirliğinde “Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması” düzenleniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve FODER işbirliğinde, fotoğraf sanatçısı Burçin Özkuş’un adını yaşatmak amacıyla fotoğraf yarışması düzenleniyor. “Burçin Özkuş Fotoğraf Yarışması”na fotoğraf kabulü başladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, yarışmaya 15 Aralık'a kadar fotoğraf gönderilebilecek.

Yarışmanın konusu “Portre (Siyah-Beyaz)” olarak belirlendi. Burçin Özkuş adını yaşatmak, fotoğraf sanatına ve gelişmesine destek vermek, fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir arada sergileyerek sanat ortamına değer ölçüsü katma amacı ile organize edilen yarışmada, 23 Aralık’ta seçici kurul değerlendirmesi yapılacak.

Yarışmanın sergi tarihi 28 Ocak olacak. Birincilik Ödülü 10 bin TL, İkincilik Ödülü 5 bin TL ve Üçüncülük Ödülü 3 bin TL olarak açıklandı. Yarışmada ayrıca Burçin Özkuş Özel Ödülü de verilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler LTB’ye sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.